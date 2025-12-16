Залужный предупредил о гражданской войне на Украине после завершения конфликта

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бывший главком ВСУ, посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил о рисках политической дестабилизации и гражданской войны при возвращении в страну солдат после завершения конфликта. Об этом он заявил на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в "послевоенной Украине".

Залужный отметил, что, оказавшись в условиях резкого сокращения доходов, отсутствия работы и жилья, а также возможности реализовать себя в обществе и семье, люди с боевым опытом становятся уязвимыми перед различными провокациями и соблазном легких денег.

"Возникают серьезные риски, начиная от роста преступности и опасности на улицах, это минимум. И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации на Украине и угрозе национальной безопасности, такой, например, как гражданская война", – цитирует экс-главкома ВСУ ТАСС.

По словам политика, перспектива возвращения в страну около 1 миллиона военных станет новым вызовом как для руководства Украины, так и для гражданского общества.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США. Украинский президент Владимир Зеленский назвал данные переговоры продуктивными, но непростыми.

Лидер США Дональд Трамп выразил уверенность, что в данный момент урегулирование на Украине ближе, чем когда-либо. Он рассказал, что его команда провела очень хороший разговор с европейскими лидерами об украинском конфликте.