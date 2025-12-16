В отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/DPA/Konstantin Sawraschin (Андрей Солдатов признан в РФ иноагентом)

В отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" и "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации".

Солдатов привлекался к административной ответственности по два раза по за нарушение каждой статьи. При этом в период с февраля 2025 года по настоящее время журналист, находящийся за пределами России, продолжил распространять материалы без соответствующей пометки.

Помимо этого, он объявлен МВД России в международный розыск по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ".

Ранее стало известно, что суд заочно заключил рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) под стражу по уголовному делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

Кроме того, артист объявлен в межгосударственный розыск. Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по его делу.

