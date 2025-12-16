Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 21:46

Политика

В отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова возбуждено уголовное дело

Фото: ТАСС/DPA/Konstantin Sawraschin (Андрей Солдатов признан в РФ иноагентом)

В отношении журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иноагентом) возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по статьям "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах" и "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации".

Солдатов привлекался к административной ответственности по два раза по за нарушение каждой статьи. При этом в период с февраля 2025 года по настоящее время журналист, находящийся за пределами России, продолжил распространять материалы без соответствующей пометки.

Помимо этого, он объявлен МВД России в международный розыск по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ".

Ранее стало известно, что суд заочно заключил рэпера Face (настоящее имя – Иван Дремин, внесен в РФ в перечень иноагентов) под стражу по уголовному делу о неисполнении обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

Кроме того, артист объявлен в межгосударственный розыск. Надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение по его делу.

Читайте также


политика

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика