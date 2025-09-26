Шеф-редактор The Insider объявлен в розыск

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Андрей Степнов (The Insider признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России)

Шеф-редактор The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России) Тимур Олевский объявлен в розыск, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на электронную базу МВД.

По данным ведомства, журналист разыскивается по уголовной статье. Однако нет уточнения, по какой именно.

В июле против Олевского возбудили уголовное дело. Его обвинили в участии в иностранной организации, признанной нежелательной в России. При этом ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности по данному факту.

Как пояснили в столичной прокуратуре, журналист участвовал в публикации трех видео, содержание которых было направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о политике России, а также дискредитацию органов госвласти.