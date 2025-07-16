Дело возбуждено в отношении шеф-редактора The Insider Тимура Олевского

Фото: ТАСС/ITAR/ Александра Краснова (The Insider признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России)

Уголовное дело возбуждено в отношении шеф-редактора издания The Insider (признано в РФ нежелательной организацией и СМИ-иноагентом) Тимура Олевского, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Журналист обвиняется в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. По информации ведомства, ранее Олевского уже привлекали к административной ответственности по данному факту.



"Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике Российской Федерации, а также дискредитацию органов государственной власти", – говорится в сообщении.



В настоящее время прокуратура держит на контроле ход расследования.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении журналиста Дмитрия Кузнеца. Мужчину обвиняют в участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Речь идет о корреспондентской деятельности Кузнец в проекте "Медуза" (признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией).



По информации столичной прокуратуры, на страницах интернет-издания в соцсетях представлены шесть аудиозаписей с участием журналиста, в которых он занимается распространением информационных материалов о событиях, происходящих на территории России.