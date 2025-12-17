Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки

Фото: depositphotos/ricochet69

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала товарные знаки Genesis и Matrix. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что товарный знак Genesis используется для производства автомобилей бизнес-класса и включает в себя организацию публичных мероприятий, а под знаком Matrix компания выпускает компактвэны и прочие грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы.

Оба знака зарегистрировали в начале декабря 2025 года, их срок действия в России закончится в августе 2034 года.

Ранее японская корпорация Toyota зарегистрировала еще четыре товарных знака в России. Заявки на регистрацию Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize были поданы в Роспатент в марте 2025 года и октябре 2024 года из Японии.

В свою очередь, компания Nikon зарегистрировала четыре товарных знака в России. В частности, организация хотела бы зарегистрировать DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.