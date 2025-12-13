Форма поиска по сайту

13 декабря, 11:04

Экономика

Модный дом Fendi зарегистрировал два товарных знака в России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

Модный дом Fendi, принадлежащий LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), зарегистрировал два товарных знака в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как указало агентство, среди зарегистрированных товарных знаков числятся название Baguette Roma и изображение с повторяющимся логотипом компании. Заявки были поданы в Роспатент 29 ноября 2024 года из Италии.

При этом знак с повторяющимся изображением логотипа модного дома регистрируются по классам № 03, 09, 12, 14, 18 и 25 международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В их число входят духи, сумки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Знак Baguette Roma регистрируется по классу № 09 МКТУ, который распространяется на сумки и товары из кожи.

Ранее австрийская ювелирная компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России. Документы были поданы 1 декабря из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг.

Кроме того, американская компания eBay, специализирующаяся на онлайн-торговле, также зарегистрировала в России два товарных знака со своими логотипами. Заявки в Роспатент поступили 19 сентября 2024 года.

бизнесэкономика

