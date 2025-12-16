Психолог Пономаренко: дети должны знать границы и слово "нет"

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Дети должны знать границы и слово "нет". О важности этих элементов воспитания рассказала в беседе с радио КП практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

По ее словам, в настоящее время дети не привыкли к тому, что нужно что-то делать с применением сверхусилий.

"Пока у нас будет процветать вот эта ситуация, когда все для детей, а учителя будут оказывать услуги, добром это не кончится. Дети должны знать границы", – подчеркнула Пономаренко.

Она также добавила, что наличие барьеров или запретов для ребенка способствует его положительному психологическому развитию.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала, как родителям реагировать на невозможные желания детей, обращенные к Деду Морозу. В таком случае важно сначала признать мечты ребенка, а затем мягко направить их в реальное русло.

Для формирования реалистичных ожиданий эксперт посоветовала донести до ребенка мысль, что письмо Деду Морозу – это способ выразить желания и предпочтения.