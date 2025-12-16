Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 21:23

Общество
Главная / Новости /

Психолог Пономаренко: дети должны знать границы и слово "нет"

Психолог рассказала о важности слова "нет" для детей

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Дети должны знать границы и слово "нет". О важности этих элементов воспитания рассказала в беседе с радио КП практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.

По ее словам, в настоящее время дети не привыкли к тому, что нужно что-то делать с применением сверхусилий.

"Пока у нас будет процветать вот эта ситуация, когда все для детей, а учителя будут оказывать услуги, добром это не кончится. Дети должны знать границы", – подчеркнула Пономаренко.

Она также добавила, что наличие барьеров или запретов для ребенка способствует его положительному психологическому развитию.

Ранее детский психолог-педагог Дарья Дугенцова рассказала, как родителям реагировать на невозможные желания детей, обращенные к Деду Морозу. В таком случае важно сначала признать мечты ребенка, а затем мягко направить их в реальное русло.

Для формирования реалистичных ожиданий эксперт посоветовала донести до ребенка мысль, что письмо Деду Морозу – это способ выразить желания и предпочтения.

Читайте также


общество

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика