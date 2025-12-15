Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 18:31

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Дугенцова: детям стоит объяснить, что Деду Морозу не все подвластно

Психолог рассказала, как реагировать родителям на детские невозможные желания Деду Морозу

Фото: depositphotos/fotka.anna.gmail.com

Если ребенок просит в письме Деду Морозу невозможные желания, важно сначала признать его мечты, а затем мягко направить их в реальное русло, сообщила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT.

По ее словам, дети пишут письма не из позиции каприза, а потому что это действительно их заветные желания. Эксперт порекомендовала объяснить, что даже Деду Морозу не все подвластно, и предложить ребенку выбрать один главный подарок, один небольшой и один сюрприз, чтобы дать ощущение контроля.

Для формирования реалистичных ожиданий психолог советует донести мысль, что письмо Деду Морозу – это не заказ, а способ выразить желания и предпочтения. При этом, если ребенок расстроится, что не получил желаемое, важно сначала отразить его чувства, например сказать: "Ты расстроился, тебе обидно". Затем кратко объяснить причину, избегая нравоучений, и предложить вместе подумать, как можно приблизиться к мечте.

Дугенцова отметила, что символическая замена подарка допустима, если она не выглядит как обман, а преподносится как шаг к будущей мечте.

"Например, мягкий щенок или книжечка про щенка, на которые ты пока что готов, а настоящего щенка мы обсудим отдельно со взрослыми, потому что нам важно решать это в семье", – рассказала психолог.

Постепенное "приземление" ожиданий и отход от веры в волшебство рекомендуется, по ее мнению, примерно с 6–7 лет, лучше – в момент, когда ребенок сам проявляет интерес к этой теме.

Ранее эксперт Ольга Дайнеко посоветовала родителям аккуратно объяснить детям, что у Деда Мороза есть финансовые ограничения – подарков должно хватить всем, поэтому слишком дорогие вещи он дарить не может.

Она порекомендовала предложить ребенку составить письмо с несколькими вариантами подарков в пределах бюджета. Совместная подготовка списка помогает мягко обозначить границы и найти доступные аналоги желаемого.

Читайте также


общество

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика