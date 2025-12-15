Эксперт Дугенцова: детям стоит объяснить, что Деду Морозу не все подвластно

Фото: depositphotos/fotka.anna.gmail.com

Если ребенок просит в письме Деду Морозу невозможные желания, важно сначала признать его мечты, а затем мягко направить их в реальное русло, сообщила практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT.

По ее словам, дети пишут письма не из позиции каприза, а потому что это действительно их заветные желания. Эксперт порекомендовала объяснить, что даже Деду Морозу не все подвластно, и предложить ребенку выбрать один главный подарок, один небольшой и один сюрприз, чтобы дать ощущение контроля.

Для формирования реалистичных ожиданий психолог советует донести мысль, что письмо Деду Морозу – это не заказ, а способ выразить желания и предпочтения. При этом, если ребенок расстроится, что не получил желаемое, важно сначала отразить его чувства, например сказать: "Ты расстроился, тебе обидно". Затем кратко объяснить причину, избегая нравоучений, и предложить вместе подумать, как можно приблизиться к мечте.

Дугенцова отметила, что символическая замена подарка допустима, если она не выглядит как обман, а преподносится как шаг к будущей мечте.

"Например, мягкий щенок или книжечка про щенка, на которые ты пока что готов, а настоящего щенка мы обсудим отдельно со взрослыми, потому что нам важно решать это в семье", – рассказала психолог.

Постепенное "приземление" ожиданий и отход от веры в волшебство рекомендуется, по ее мнению, примерно с 6–7 лет, лучше – в момент, когда ребенок сам проявляет интерес к этой теме.

Ранее эксперт Ольга Дайнеко посоветовала родителям аккуратно объяснить детям, что у Деда Мороза есть финансовые ограничения – подарков должно хватить всем, поэтому слишком дорогие вещи он дарить не может.

Она порекомендовала предложить ребенку составить письмо с несколькими вариантами подарков в пределах бюджета. Совместная подготовка списка помогает мягко обозначить границы и найти доступные аналоги желаемого.