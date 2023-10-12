Собянин сообщил, что в 2024 году стартует масштабная программа обновления школ

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

В 2024 году в Москве начнется масштабная программа по обновлению школ. Об этом сообщил Сергей Собянин, его слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы.

В рамках программы планируют модернизировать более 900 зданий, а в следующем году должны реконструировать 50 школ.

Как сообщил мэр Москвы, с 1 сентября уже началось изменение в системе среднего профессионального образования для того, чтобы удовлетворить запросы реальной экономики. Так, в новых учебных программах число практико-ориентированных часов возрастет с 30 до 70%. Эти занятия будут осуществляться на базе школ и предприятий, куда после отправятся работать будущие профессионалы. Кроме того, модернизируют материально-техническую базу колледжей, особенно мастерские и лаборатории.

"Учащиеся московских школ продолжат обучение по новому стандарту предпрофессионального образования по шести направлениям – IT, медицина, инженерия, психолого-педагогическое, предпринимательское и медиаклассы. Обучение по таким программам становится более практико-ориентированным и предполагает знакомство с особенностями будущих профессий", – отметил градоначальник.

Также в школах продолжат формировать новый подход подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ). На практикумах они будут повторять пройденное, учиться избегать простых ошибок и разбирать сложные задания.

Кроме того, школам будут и дальше выдавать гранты за высокие результаты в работе. Для этого в следующем году, по информации мэра Москвы, выделят около 4,3 миллиарда рублей. При этом в школы также направят гранты за разработку материалов по функциональной грамотности и по иным востребованным темам в рамках "Московская электронная школа".

"Для учителей предусмотрены выплаты за классное руководство и работу с электронными технологиями проекта "МЭШ". Участие в программе по подготовке учеников к ЕГЭ тоже предполагает получение дополнительных выплат, размер которых будет зависеть от нагрузки и результатов", – отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что проект городского бюджета на 2024–2026 годы уже сформирован. Он подчеркнул, что, как и в прошлые годы, 50% расходов направят на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, культуру, образование, спорт и другие социальные мероприятия.

Между тем 44% расходов составит бюджет развития. На эти деньги будут строить и реконструировать метро, дороги, больницы, детские сады, школы и иные городские объекты, а также приобретать новое оборудование.

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы