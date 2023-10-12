Ракова назвала эпидситуацию в Москве стабильной

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Эпидемиологическая ситуация в столице остается стабильной, сейчас в городе доминирует риновирус. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, город продолжает тщательно следить за эпидемиологической ситуацией, так как это помогает прогнозировать развитие заболеваемости и заранее готовить систему здравоохранения под конкретную ситуацию.

Ракова уточнила, что для понимания, какой вирус занимает доминирующее положение, проводится ПЦР-диагностика широкой линейки возбудителей ОРВИ. Согласно результатам мониторинга циркулирующих вирусов, структура заболеваемости ОРВИ не изменилась за последние три недели.

Уточняется, что на долю риновирусной инфекции приходится 77,5% случаев заболеваний, на COVID-19 – около 9%, аденовирус – 5,5%. Чуть больше 3,5% занимают парагриппы первого, второго, третьего и четвертого типов, 2% приходятся на бокавирус, остальные 2,5% – на метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус и иные коронавирусы человека, не относящиеся к особо опасным (типы HKU-1, OC43, NL-63, 229E). Грипп в общей структуре представлен слабо.

По информации заммэра, среди вариантов коронавируса доминирующее положение занимают штаммы XBB. При этом в столице сформирована четкая система для управления ситуацией с сезонными вирусными заболеваниями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в последнюю неделю в РФ отмечается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, в связи с чем вводить какие-либо ограничения в стране нет необходимости.

Между тем пиковые значения заболеваемости гриппом в России будут наблюдаться в конце осени – начале зимы, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

По ее данным, уже два эпидемических сезона подряд можно наблюдать за возвращением гриппа, который вызывает традиционные подъемы заболеваемости, достигая пика либо в конце осени, либо в начале зимы.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ снизилась почти на 8%