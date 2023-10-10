Пик заболеваемости гриппом в России прогнозируется в конце осени – начале зимы

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Пиковые значения заболеваемости гриппом в России будут наблюдаться в конце осени – начале зимы, сообщила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко.

По ее словам, уже два эпидемических сезона подряд можно наблюдать за возвращением гриппа, который вызывает традиционные подъемы заболеваемости, достигая пика либо в конце осени, либо в начале зимы.

"Соответственно, мы не ожидаем, что в этом году у нас что-то будет развиваться по-другому. Мы ожидаем традиционно эпидемию гриппа", – приводит ее слова "Интерфакс".

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов добавил, что сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом в стране штатная. Он отметил, что никаких катастроф не происходит, идет активная вакцинация.

Ранее сообщалось, что почти два миллиона жителей Москвы сделали прививку против гриппа. В 2023 году для предотвращения распространения инфекции в городе особое внимание уделили вакцинации работников и контингентов учреждений социального обеспечения, в частности стационарного типа. Для достижения достаточного охвата вакцинацией сделать прививку от гриппа должны не менее 60% населения города, или более 7 587 000 человек.

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