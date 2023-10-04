Почти два миллиона человек привились против гриппа в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Почти два миллиона жителей Москвы сделали прививку против гриппа. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В 2023 году для предотвращения распространения инфекции в городе особое внимание уделили вакцинации работников и контингентов учреждений социального обеспечения, в частности стационарного типа. Для достижения достаточного охвата вакцинацией сделать прививку от гриппа должны не менее 60% населения города, или более 7 587 000 человек.

"На 39-й неделе 2023 года в городе Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года, показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона 2022/2023 годов", – говорится в сообщении ведомства.

При этом в сравнении с показателями прошлой недели в Москве отмечается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. В ведомстве обратили внимание, что в городе продолжат осуществлять мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа и ОРВИ.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 39-й неделе снизилась не только в столице, но и по всей России. Главное управление ведомства накануне сообщило, что случаев заражения в стране стало меньше на 25%.



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