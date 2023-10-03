Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю увеличилась почти на 14%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю с 25 сентября по 1 октября вырос по сравнению с предыдущей неделей на 13,8%. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 11,4. Его увеличение зафиксировали в 65 российских субъектах, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

В период с 18 по 24 сентября сообщалось, что заболеваемость вирусом увеличилась на 22,3%, 24 человека умерли. Таким образом, заболеваемость растет восьмую неделю подряд.

В сообщении отметили, что скончались от ковида за прошедшую неделю 30 человек. Госпитализировали 2 556 пациентов, показатель больше на 9,8% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, рост числа госпитализаций произошел в 49 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели за неделю 13 513 человек. Это на 30,9% больше в сравнении с предшествующей неделей.

В конце сентября в Минздраве РФ заявили о подъеме заболеваемости COVID-19 в стране. При этом специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в РФ как стабильную.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что оснований для введения в России масочного режима и других антиковидных ограничений в настоящее время нет. Однако она заметила, что в отдельных регионах эпидситуация требует реагирования, поэтому там местные власти вводят масочный режим среди отдельных профессиональных групп.

Роспотребнадзор рассказал о новом штамме коронавируса "Пирола"