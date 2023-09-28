В Минздраве РФ заявили о подъеме заболеваемости COVID-19 в стране

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Специалисты отслеживают ситуацию в стране из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 1".

"Течение ковида не обладает таким агрессивным форматом развития", – добавил министр.

При этом он отметил, что число госпитализаций пока небольшое.

Кроме того, сейчас специалисты оценивают ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране как стабильную. По словам Мурашко, из-за начала учебного года произошел небольшой подъем заболеваемости.

"Больше контактов, больше общения. Однако сейчас ситуация стабилизируется. И даже в определенной степени пошла на снижение", – подчеркнул он.

Но, по его словам, в некоторых регионах РФ пока еще заметен небольшой подъем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в данный момент в РФ наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Скорее всего, такой рост заболеваемости будет наблюдаться каждый сезон, но с этим нужно "нормально жить".

Песков также добавил, что на ближайших совещаниях Владимиру Путину могут представить доклады чиновники, отвечающие за здравоохранение и эпидситуацию в России.

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