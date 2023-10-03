Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась более чем на 25% в России за неделю

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Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране по результатам прошлой недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На 39-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 25%", – говорится в сообщении.

При этом число заболевших коронавирусом в России за прошедшую неделю выросло. По информации Оперштаба по борьбе с COVID-19, случаев коронавируса выявили на 14% больше, чем неделей ранее.

Однако вводить антиковидные ограничения в стране не планируют. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уровень заболеваемости и структура тяжести заболеваний не дают оснований для принятия особых мер.



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