Продюсер Рудковская рассказала, когда ждать Канье Уэста в России

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Продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст собирается приехать в Россию, но точная дата приезда пока неизвестна. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам Рудковской, Евгений Финкельштейн, который занимался организацией концертов зарубежных звезд в России, опроверг информацию о приезде рэпера летом, но подтвердил "сам факт переговоров" с американским рэпером. Рудковская сообщила, что организатор в личной беседе с ней заверил, что шанс на приезд есть, но позже.

Рудковская отметила, что еще до начала специальной военной операции ей позвонила Мира Дума и сказала, что Уэст хочет приехать в Россию. После этого она свела ее с организатором концертов. Продюсер заверила, что сейчас переговоры становятся более конкретными.

"Но точно не лето. Продюсеры и организаторы знают, что концерт с "Лужниками" нужно согласовывать за 2–3 недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться, никто так не делает", – резюмировала продюсер.

Ранее сообщения о приезде исполнителя в Москву появились в телеграм-каналах. Источники отмечали, что Уэст намерен выступить в "Лужниках" в свой день рождения, 8 июня.

Но создатель одного из концертных агентств Эдуард Ратников опроверг новость о том, что американский рэпер приедет в Россию в ближайшее время. По его словам, возможный концерт обсуждался месяц назад, однако стороны не сошлись в цене, так как выступление рэпера стоит не менее 5 миллионов долларов.