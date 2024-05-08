"Известия": новость о приезде Канье Уэста в РФ является фейком

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Создатель одного из концертных агентств Эдуард Ратников опроверг новость о том, что американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию в ближайшее время. Об этом сообщает газета "Известия".

Сообщения о приезде исполнителя в Москву появилась в телеграм-канале Mash. Источник отмечал, что Уэст намерен выступить в "Лужниках" в свой день рождения, 8 июня. Контракт с рэпером якобы уже подписан, а переговоры об этом велись больше года. Телеграм-канал также уточнял, что вместе с Уэстом в российскую столицу планирует прилететь и его жена Бьянка Цензори.

"Новость – фейк", – заявил Ратников.

По его словам, возможный концерт обсуждался месяц назад, однако стороны не сошлись в цене, так как выступление рэпера стоит не менее 5 миллионов долларов.

В пресс-службе "Лужников" ТАСС также опровергли эту информацию.

"На 8 июня организаторы запланировали вовсе не выступление Канье Уэста, а грандиозный фестиваль Atlanta Summer Festival", – сказали там.

Ранее сообщалось, что Уэста подозревают в нападении на мужчину, которое произошло во время свидания с его супругой. Отмечается, что к Цензори начал домогаться незнакомец. По версии представителя артиста, мужчина врезался в нее, засунул руки под платье и, схватив за талию, развернул ее. В сообщении отметили, что после этого рэпер ударил нападавшего в лицо, а неизвестный мужчина позже снял побои и обратился в полицию.

