Мощное наводнение подтопило дома на Сахалине

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Циклон на Сахалине принес в регион мощные дожди. Уровень реки Томаринки поднялся на 1,5 метра, в результате чего оказались подтоплены жилые дома и дорога от Ильинского до Арсентьевки. В результате ливней на участке Ильинск – Южный – Холмск сошел с рельсов пригородный поезд, никто не пострадал. Движение на участке затруднено до сих пор.
На Ямале продолжают гореть леса. В настоящее время на территории ЯНАО зафиксировано 5 природных пожаров, общая площадь которых превышает 32 гектара. В тушении задействовано 56 пожарных.
На Эльбрусе туристка провалилась в ледовую трещину. Сначала девушка пыталась выбраться самостоятельно, но затем вызвала помощь. Спасатели вытащили альпинистку с трехметровой глубины.
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