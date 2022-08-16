Лесной пожар в Ростовской области локализован – МЧС

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Лесной пожар в Усть-Донецком районе Ростовской области на площади 331 гектар удалось локализовать спустя сутки после возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В Ростовской области удалось локализовать лесной пожар, тушение которого осложнялось погодными условиями. Сотрудники МЧС России продолжают работы по тушению пожара и окарауливание населенных пунктов", – прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что больше 60 человек были эвакуированы из станицы в Ростовской области из-за лесного пожара. К тушению возгорания привлекли 124 человека и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Позже губернатор региона Василий Голубев добавил, что более 50 человек обратились за медицинской помощью после пожара в станице Верхнекундрюченской Ростовской области.

Губернатор добавил, что 139 человек были эвакуированы в пункты временного размещения на базе Евсеевской и Апаринской школ, пожар уничтожил семь жилых домов, в которых проживали 17 человек, включая четверых детей.

Голубев также сообщил, что муниципальная комиссия займется оценкой материального ущерба.

