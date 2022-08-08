Мужчина разбил около 20 припаркованных автомобилей во дворе на севере Москвы

Фото: Москва 24

Мужчина разбил порядка 20 припаркованных машин во дворе дома по улице Софьи Ковалевской на севере Москвы.

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 7 августа. Очевидцы засняли на видео, как злоумышленник схватил тяжелый мусорный бак и начал громить все подряд автомобили.

Как рассказал Москве 24 дежурный офицер пресс-службы столичного ГУ МВД Аркадий Баширов, дебошира задержали сотрудники полиции, его допросили и направили на медосвидетельствование.

Владелец одного из автомобилей, который пострадал от действий злоумышленника, рассказал, что для ремонта машины ему потребуется 20 тысяч рублей, при этом получить оригинальные запчасти не получится.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали двух мужчин, которые спровоцировали ДТП на МКАД, чтобы ограбить автомобиль.

После аварии злоумышленники вышли из машин и начали разбивать кувалдами окна в автомобиле потерпевшего. С пассажирского сиденья они взяли сумку с документами и деньгами и, бросив автомобили, скрылись в лесополосе.

