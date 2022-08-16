Возгорание произошло в цехе по производству окон во Фрязине

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Цех по производству пластиковых окон загорелся в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщили очевидцы инцидента.

Над местом происшествия поднимаются клубы черного дыма.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее во вторник, 16 августа, на строительной площадке жилого комплекса "Люберецкий" загорелся кран. На место ЧП оперативно прибыли пожарные.