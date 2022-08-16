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Кран загорелся на стройке в ЖК "Люберецкий". Об этом сообщают очевидцы.

Уточняется, что на место ЧП уже прибыли пожарные.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на улице Бутырский Вал в центре Москвы. Возгорание началось в одной из квартир дома 30.

Отмечалось, что пожарные спасли девушку из соседней квартиры с помощью лестницы. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.