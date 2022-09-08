"Рейд 112": на железнодорожной станции Рабочий поселок было обнаружено тело женщины

На железнодорожной станции Рабочий поселок МЦД-1 было обнаружено тело женщины.

На улице Народного Ополчения произошло ДТП с участием автомобиля такси и грузовика. Пострадавших не оказалось.

На Третьем транспортном кольце в 03:10 произошло столкновение "Мерседеса" и грузовика "МАЗ". Пострадавших не было.

Подробнее об этих и других происшествиях – в сюжете телеканала Москва 24.