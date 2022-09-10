Прокуратура выясняет обстоятельства гибели мужчины под Воскресенском

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Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры организовали проверку после гибели мужчины при крушении мотодельтаплана в городском округе Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"10 сентября 2022 года около 15:00 в деревне Свистягино в городском округе Воскресенске Московской области потерпел крушение мотодельтаплан. В результате инцидента управлявший им мужчина 1969 года рождения погиб", – сообщили в ведомстве.

Проверка по факту произошедшего возложена на Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самодельный самолет в Улан-Уде совершил вынужденную посадку после отказа двигателя. По факту произошедшего начал проверку СК РФ.

Уточнялось, что самодельное воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. Тогда сообщалось, что разрушений на месте происшествия не было, люди не пострадали.