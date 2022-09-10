Мотодельтаплан упал под Воскресенском

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В районе подмосковного Воскресенска произошло крушение мотодельтаплана. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

"В 14:28 <...> поступило сообщение о падении мотодельтаплана в городском округе Воскресенск, деревне Свистягино", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее в Кировской области дельтаплан столкнулся с ЛЭП. В результате пострадали два человека. Инцидент, предположительно, произошел из-за неисправности двигателя.

