Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СКР "

Два человека пострадали при столкновении дельтаплана с ЛЭП в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в деревне Дресвяново Кирово-Чепецкого района. Пострадавшие, по данным надзорного ведомства, доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове.

"Столкновение дельтаплана с ЛЭП могло произойти по причине неисправности двигателя. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Проверку по факту инцидента также проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате происшествия пострадали пилот и пассажир дельтаплана.

Ранее сообщалось, что дельтаплан совершил жесткую посадку под Нижним Новгородом. Инцидент произошел в городе Городец. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.