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Дельтаплан совершил жесткую посадку под Нижним Новогородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел в городе Городец. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.

В конце августа легкомоторный самолет жестко приземлился в Московской области. В результате случившегося пилот погиб, находившийся на борту ребенок выжил.

