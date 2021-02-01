В Подмосковье совершил жесткую посадку дельтаплан

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В подмосковной деревне Федоровское совершил жесткую посадку дельтаплан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

"Дельтаплан приземлился около 15:30 мск в деревне Федоровское Сергиевопосадского района", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавший пилот госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в селе Богучаны Красноярского края вертолет при взлете зацепил здание. По данным регионального главка МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.