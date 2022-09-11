Движение на внешней стороне 37-го км МКАД восстановлено после массового ДТП

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

Движение транспорта на внешней стороне 37-го километра МКАД восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение на данном участке дороги осуществлялось по трем из пяти полос. Водителям транспортных средств рекомендовали выбирать пути объезда.