Грузовик протаранил стену жилого дома в нижегородском селе

Фото: телеграм-канал SHOT

Грузовик протаранил стену жилого дома в селе в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным министерства, происшествие случилось около 06:00 на улице Пешелань в селе Стрелка. Водитель автомобиля, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в жилой частный дом.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с бензовозом на 378-м километре Чуйского тракта в Алтайском крае. Столкнулись автомобиль Honda и ехавший попутно с ним бензовоз с порожней тарой. В результате ДТП погибли находящиеся в Honda водитель-женщина и четверо детей. Также водитель грузового автомобиля получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

