Пять автомобилей столкнулись на въезде в Северо-Западный тоннель в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пять автомобилей столкнулись на въезде в Северо-Западный тоннель Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим пришлось перекрыть две полосы из трех. По данным департамента, движение на въезде существенно затруднено.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Рекомендуем заранее планировать маршрут", – говорится в сообщении.

К настоящему времени движение восстановили.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием 7 машин. Авария случилась на Алтуфьевском шоссе, в районе дома 53, строения 11, при движении в сторону центра. Из-за этого была перекрыта одна полоса из трех.

