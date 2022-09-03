Таксист в Москве сбил курьера, пересекавшего перекресток на моноколесе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель такси сбил курьера, передвигавшегося на моноколесе на юго-западе Москвы. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"На Профсоюзной улице в районе дома №102 произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе", – говорится в публикации.

В свою очередь, в телеграм-канале прокуратуры Москвы сообщили, что пострадавший 34-летний мужчина скончался от полученных травм.

В ведомстве уточнили, что водитель такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На месте аварии сейчас работают оперативные службы. В Дептрансе предупредили автомобилистов, что свободна одна полоса, движение в этом районе затруднено.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее сообщалось, что машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе в Москве. В СМИ сообщили, что в момент, когда 3 девочки пересекали проезжую часть, водитель не успел остановить транспортное средство. Тогда сообщалось, что данные о происшествии уточнялись.