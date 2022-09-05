Маршрутка сбила двух пенсионерок в подмосковном Пушкине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Следователи начали проверку после наезда маршрутки на двух пенсионерок в Пушкине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Анну Тертичную.

"5 сентября 2022 года <...> маршрутное транспортное средство совершило наезд на двух пенсионерок, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. <...> Незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", – сказала Тертичная.

Отмечается, что женщинам потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.

Кроме того, по факту происшествия проверку организовала прокуратура Московской области. Также ведомство контролирует ход мероприятий, проводимых Следственным комитетом.

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