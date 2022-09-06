Женщина и четверо детей погибли в результате ДТП с бензовозом в Алтайском крае

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Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом на 378-ом километре Чуйского тракта в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

По предварительным данным, столкнулись автомобиль Honda и ехавший попутно с ним бензовоз с порожней тарой.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП погибли находящиеся в Honda водитель-женщина и четверо детей. Также водитель грузового автомобиля получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее один человек погиб при столкновении автомобиля и грузовика в Ленобласти. ДТП случилось на 65-м километре федеральной трассы " Р-23 Псков" у деревни Новое Колено.

Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение с грузовиком. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.