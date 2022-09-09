"Рейд 112": два человека пострадали в результате ДТП 2-м Кожуховском проезде

На втором Кожуховском проезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали 2 человека.

В 02:00 по номеру 112 поступил звонок. Жители дома № 11 на улице Инессы Арманд почувствовали запах гари и сообщили, что в квартире на первом этаже вспыхнул пожар. Пострадавших не было.

На 91-м километре МКАД произошло ДТП. Водитель не заметил ремонтный участок дороги и столкнулся с ограждениями. Автомобиль получил вмятину на кабине. Пострадавших не оказалось.

Об этих и других происшествиях – в программе телеканала Москва 24.