Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии

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Подземный толчок 6,1 было зафиксирован в Индонезии. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что эпицентр находился в 175 километрах от города Паданг. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Как уточняется, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в северо-западной части Монголии. Подземный толчок произошел в 285 километрах к юго-западу от Кызыла в Республике Тыва. Эпицентр находился примерно в 90 километрах от российской границы.

До этого землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Грузии около границы с Арменией. Эпицентр находился в 23 километрах к юго-западу от города Дманиси и в 11 километрах от села Самеба.