В Басманном и Красносельском районах Москвы благоустроили 13 улиц

13 улиц в Басманном и Красносельском районах станут удобнее и безопаснее. По Старой Басманной, Бакунинской, Спартаковской улицам пройдет выделенная полоса. Пассажиры четырех маршрутов смогут экономить время в пути.

Тротуары станут просторнее в два раза. Это важно, потому что по Бауманской улице, например, каждый день проходит две тысячи пешеходов в час. Дополнительные полосы, повороты и съезды для машин сделают дороги свободнее. А еще в районах появятся 155 велопарковок.

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