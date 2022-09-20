Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице стартовал конкурс для IT-специалистов "Лидеры цифровой информации". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Принять участие в нем смогут лица, достигшие 18 лет.

В рамках конкурса специалисты создадут прототипы цифровых решений для улучшения городской среды. Разработка решений и техническая экспертиза пройдут онлайн.

Кроме того, участники смогут доработать цифровую карту ВДНХ, которая уже имеет возможность отследить информацию о расположении павильонов, пунктов общественного питания и другие данные. Специалисты смогут предложить решения по созданию актуальной афиши и загруженности павильонов.

Отмечается, что ежегодно на территории ВДНХ проходит более 150 тысяч мероприятий, растет поток посетителей и увеличивается транспортная нагрузка. Для удобства посетителей требуется система, которая сможет оптимизировать маршруты гостей и улучшить их впечатления от выставки.

К участию в конкурсе допускаются команды до пяти человек. Регистрация на участие в нем продлится до 31 октября по ссылке.

Ранее в Москве открылся прием заявок на конкурс для волонтеров. Прием заявок продлится до 30 октября. К участию пригласили лиц, достигших 14-летнего возраста.

Конкурс пройдет по трем направлениям: "Проект", "Деятельность" и "Команда". В них войдут девять номинаций – индивидуальные и командные.

Отмечалось, что в этом году впервые появились номинации для лидеров волонтерских объединений и представителей старшего поколения. Кроме того, финал конкурса пройдет в новом формате. Участники представят свои проекты, а также будут решать задания из реальной волонтерской практики.