Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" стартовал в столице

08:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице стартовал конкурс для IT-специалистов "Лидеры цифровой информации". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Принять участие в нем смогут лица, достигшие 18 лет.
В рамках конкурса специалисты создадут прототипы цифровых решений для улучшения городской среды. Разработка решений и техническая экспертиза пройдут онлайн.
Кроме того, участники смогут доработать цифровую карту ВДНХ, которая уже имеет возможность отследить информацию о расположении павильонов, пунктов общественного питания и другие данные. Специалисты смогут предложить решения по созданию актуальной афиши и загруженности павильонов.
Отмечается, что ежегодно на территории ВДНХ проходит более 150 тысяч мероприятий, растет поток посетителей и увеличивается транспортная нагрузка. Для удобства посетителей требуется система, которая сможет оптимизировать маршруты гостей и улучшить их впечатления от выставки.
К участию в конкурсе допускаются команды до пяти человек. Регистрация на участие в нем продлится до 31 октября по ссылке.
Ранее в Москве открылся прием заявок на конкурс для волонтеров. Прием заявок продлится до 30 октября. К участию пригласили лиц, достигших 14-летнего возраста.
Конкурс пройдет по трем направлениям: "Проект", "Деятельность" и "Команда". В них войдут девять номинаций – индивидуальные и командные.
Отмечалось, что в этом году впервые появились номинации для лидеров волонтерских объединений и представителей старшего поколения. Кроме того, финал конкурса пройдет в новом формате. Участники представят свои проекты, а также будут решать задания из реальной волонтерской практики.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: