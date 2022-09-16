Фестиваль культуры донорства состоится на ВДНХ 17 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 17 сентября, на ВДНХ состоится фестиваль, посвященный культуре донорства. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"Гостей ждут питч-сессии, TED-лекции, живые подкасты, развлекательные мастер-классы с современными художниками, выставка и просмотр фильмов. Желающие смогут бесплатно сдать кровь на HLA-типирование и стать потенциальными донорами костного мозга", – рассказали в пресс-службе.

Гостям мероприятия расскажут об истории донорства в России и его современном состоянии. В рамках фестиваля будет организован показ мини-фильма, снятого Красным крестом РФ.

Посетить мероприятие можно будет бесплатно. Фестиваль пройдет с 12:00 до 21:00.

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню доноров костного мозга. Он отмечается с 2015 года каждую третью субботу сентября.

В четверг, 15 сентября, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино стартовал фестиваль, посвященный культуре стран Латинской Америки.

В рамках фестиваля проведут лекции, открытые встречи, экскурсии, выставки, публичные чтения и кинопоказы. Также состоятся мероприятия, посвященные модернистской литературе Бразилии, творчеству молодых художников Гондураса, а также фотовыставки от посольств Колумбии, Мексики, Перу и Боливии.

