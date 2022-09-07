Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" пройдет в Москве 16–18 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Фестиваль "Горький в Парке Горького" пройдет в столице с 16 по 18 сентября. В рамках его программы – свыше 70 различных мероприятий, среди которых концерты, премьеры постановок, выставки, лекции и показы фильмов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу события.
Как уточнил арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов, на фестивале москвичи и гости столицы смогут больше узнать о писателе Максиме Горьком. Так, например, у горожан появится возможность отправиться в музыкальное путешествие по Италии автора, слушая концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. Выступление состоится 16 сентября.
18 сентября на премьере концерта с участием Евгения Миронова, Александры Урсуляк, ансамбля "Комонь" и оркестра "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета гости смогут узнать о нравившихся Горькому музыкальных произведениях.
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"Спектакль предлагает три истории, написанные Максимом Горьким почти 130 лет назад и актуальные до сих пор. Зрители отправятся в путешествие по парку, будут активно участвовать вместе с актерами в действии и в конце попробуют сделать свой выбор", – говорится в сообщении.
На фестивале пройдет новое прочтение стихов Горького. Гости смогут посмотреть и показы режиссерской лаборатории Павла Руднева, а также театрализованное дефиле по этапам жизни писателя. Помимо этих мероприятий, будут организованы показы кинолент по произведениям писателя.
Среди других мероприятий, которые запланированы в рамках столичного фестиваля, – мастер-классы для детей и подростков от Киностудии им. Горького, тотальный диктант, шахматы, постановки региональных театров, музыкальная программа на танцплощадках, игра в городки и VR-экскурсии.
"Мы решили создать фестиваль, посвященный личности выдающегося русского писателя, и познакомить гостей Парка Горького с его творчеством через мероприятия самых разных форматов, интересных широкой аудитории – от поклонников классического и современного театра до любителей моды и музыки XX века", – рассказала директор Парка Горького Елена Лупина.
Ранее сообщалось, что 10 и 11 сентября по случаю празднования Дня города в столице пройдет серия экскурсий "Москва экономическая. Тайны московских улиц" о том, как развитие экономики изменило сам город и его архитектуру.
Отмечалось, что экскурсии проведут известные столичные гиды, в числе которых основатель проекта "Прогулки по Москве" Александр Усольцев, экскурсоводы Марина Крамская и Сергей Куимов. Они расскажут о главных экономических событиях в Москве за последние два века, о становлении предпринимательства и развитии города со времен Дмитрия Донского.
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