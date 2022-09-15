Столичные парки подготовили осенние фотовыставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столичных парках открываются осенние фотовыставки, рассказывающие об истории усадеб Москвы и уникальной природе России. Экспозиции будут работать в 14 городских зонах отдыха до конца ноября, рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"В парке "Дубки" горожане и туристы смогут увидеть снимки коллекционных монет с изображением редких животных. В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" все желающие узнают, какие краснокнижные растения встречаются в Москве, а в "Сокольниках" и Парке Горького познакомятся с работой сотрудников благотворительных организаций и волонтеров", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что выставка "Московские подвижники" работает в Парке Горького. Экспозиция посвящена сотрудникам благотворительных организаций, волонтерам, сестрам милосердия, врачам, а также другим горожанам, которые помогают людям.
Выставка "Из жизни зеленого мира" работает на главной площади зоны отдыха "Терлецкая дубрава". Выставка рассказывает о том, как город защищает природное многообразие и какие краснокнижные растения можно увидеть в парке.
На фотовыставке "Времена года в усадьбе Воронцово" все желающие могут увидеть картины художников-пленэристов. Живописцы приходили туда в течение года и делали зарисовки.
Перовский парк приглашает на выставку "Путешествие в детство". Там представлены изображения памятных монет Банка России, посвященных героям народных сказок, персонажам мультфильмов, детским писателям и художникам.
Парк "Дубки" совместно с Центробанком открывает фотовыставку "Драгоценный мир живой природы". На выставке представлены изображения редких животных, среди которых амурский тигр, снежный барс и другие.
А в парке "Сокольники" в ноябре пройдет выставка благотворительного фонда "Собаки, которые любят".
Ранее сообщалось, что в столице с 16 по 18 сентября пройдет фестиваль "Горький в Парке Горького". В рамках его программы – свыше 70 различных мероприятий, среди которых есть концерты, премьеры постановок, выставки, лекции и показы фильмов.
Как уточнил арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов, на фестивале москвичи и гости столицы смогут больше узнать о писателе Максиме Горьком. Так, у горожан появится возможность отправиться в музыкальное путешествие по Италии автора, слушая концерт Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. Выступление состоится 16 сентября.
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