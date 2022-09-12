В арт-кластере "Таврида" завершился образовательный заезд "Главная сцена"

Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"
В Крыму на площадке арт-кластера "Таврида" прошел шестой образовательный заезд "Главная сцена". Он проходил с 5 по 11 сентября и включал в себя участие пяти арт-школ.
На площадке арт-школы музыкального театра собрались артисты музыкального театра и цирковых артистов, режиссеров, композиторов, художников по свету и по костюму. Участники изучали профессиональные тонкости в формате мастер-классов и тренингов с экспертами, а также подготовили мюзикл "Голоса большой страны" для дальнейшей постановки в Москве.
В основе сюжета музыкального спектакля – путешествие молодых людей по России, встречи, дружба, любовь и знакомство с культурой разных уголков страны. Премьера состоится в декабре в рамках программы дней "Тавриды" в Москве.
Для участия в арт-школе национального театра приехали молодые артисты и режиссеры, представители театров из регионов РФ. Вместе с педагогами и наставниками они улучшили свои профессиональные навыки. В том числе, развивали возможности тела и голоса, научились по-новому читать тексты и вживаться в роли, работали с предметами и сценическим оружием. В рамках мастер-классов прошла серия крупных отборов, участники которых получили хорошие возможности для профессиональной реализации.
На лекциях и семинарах арт-школы театрального менеджмента участники узнали, как создать театр и вывести на рынок новый продукт, а также как использовать социальные сети и новые технологии в продвижении театра и постановок.
Арт-школа промышленного дизайна собрала дизайнеров среды и ландшафта, фешен- и коммуникационных дизайнеров, проектировщиков и представителей других смежных направлений. Участники разработали 12 проектов Мобильных метамодулей. Каждый из них представляет собой уникальный проект жилого помещения на стыке высоких технологий, философии, психологии и коммуникации.
В рамках образовательного заезда "Главная сцена" также прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов. Всего было представлено 42 проекта участников из 22 регионов страны. Семеро из них получили гранты на реализацию своих идей в размере от 50 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Общая сумма грантов составила 3,7 миллиона рублей.
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