Время поездки по подписке "МультиТранспорт Вело" увеличили до 30 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подписка "МультиТранспорт Вело" обновлена, время поездки на велосипеде увеличено с 15 до 30 минут по прежней цене, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы с "Велобайком" и ВТБ обновили подписку "МультиТранспорт Вело" – теперь каждая поездка на велосипеде может длиться не 15, а 30 минут по прежней цене", – говорится в сообщении.

Подписка действительна в течение 30 дней на безлимитные поездки в городском транспорте в зоне "Центральная", а также на велосипедах сервиса "Велобайк". Ее стоимость составляет 2 399 рублей.

В начале августа департамент транспорта Москвы сообщил о запуске новой подписки для аренды велосипедов в столице. Услуга получила название "МультиТранспорт Вело" и действует на поездки в общественном транспорте и на велосипедах в течение 30 дней.

