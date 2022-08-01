В Москве запустили новую подписку для аренды велосипедов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент транспорта Москвы сообщил о запуске новой подписки для аренды велосипедов в столице, указано в официальном телеграм-канале ведомства.

"Вместе с "Велобайком" и банком ВТБ мы запустили подписку "МультиТранспорт Вело". Она действует 30 дней на поездки в общественном транспорте и на велосипедах", – сообщили в Дептрансе.

Стоимость подписки составит 2 399 рублей. Она будет включать в себя безлимитный проезд на общественном транспорте в зоне "Центральная" и безлимитное число поездок на велосипедах продолжительностью до 15 минут.

"С новым сервисом "МультиТранспорт Вело" москвичи смогут быстро добираться до остановок общественного транспорта на велосипеде, а также экономить до 25% средств в месяц на оплате проезда", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что выгодные и быстрые поездки выступят удобной альтернативой личному автомобилю.

В настоящий момент новая подписка работает в тестовом режиме. Для получения доступа требуется обновить приложение "Метро Москвы".

Ранее в Дептрансе сообщили, что в приложении "Велобайк" у пользователей появилась возможность пообщаться с чат-ботом Александрой. За счет этой функции можно узнать подробную информацию о сервисе.