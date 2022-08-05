Велопрокат появился в подмосковной Балашихе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Департамент транспорта Москвы сообщил о запуске станций велопроката "Велобайк" в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что все больше горожан выбирают велосипед как полезный и здоровый транспорт.
"Теперь сервис городской аренды выходит за пределы столицы – скоро велосипеды будут доступны для жителей Железнодорожного", – рассказал глава ведомства.
Балашихинские станции установят в микрорайоне Железнодорожный. Они расположатся возле парков, торговых центров и железнодорожных станций.
"Велопрокат начинает осваивать Московскую область, в этому году мы начинаем с Балашихи. Если прокат будет востребован у жителей Московской области, то в 2023 году велопрокат появится в других городах", – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
В Москве на данный момент созданы более 700 станций проекта "Велобайк". Из них больше 70 допускают зарядку для электрических велосипедов.
В начале августа департамент транспорта Москвы сообщил о запуске новой подписки для аренды велосипедов в столице. Услуга получила название "МультиТранспорт Вело" и действует на поездки в общественном транспорте и на велосипедах в течение 30 дней.
В Москве появился новый сервис для поездок на транспорте
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