Велопрокат появился в подмосковной Балашихе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент транспорта Москвы сообщил о запуске станций велопроката "Велобайк" в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что все больше горожан выбирают велосипед как полезный и здоровый транспорт.

"Теперь сервис городской аренды выходит за пределы столицы – скоро велосипеды будут доступны для жителей Железнодорожного", – рассказал глава ведомства.

Балашихинские станции установят в микрорайоне Железнодорожный. Они расположатся возле парков, торговых центров и железнодорожных станций.

"Велопрокат начинает осваивать Московскую область, в этому году мы начинаем с Балашихи. Если прокат будет востребован у жителей Московской области, то в 2023 году велопрокат появится в других городах", – заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

В Москве на данный момент созданы более 700 станций проекта "Велобайк". Из них больше 70 допускают зарядку для электрических велосипедов.

В начале августа департамент транспорта Москвы сообщил о запуске новой подписки для аренды велосипедов в столице. Услуга получила название "МультиТранспорт Вело" и действует на поездки в общественном транспорте и на велосипедах в течение 30 дней.

