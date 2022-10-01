"Раскрывая тайны звезд": Борис Невзоров

Красота, мощь, талант. Борису Невзорову было дано невероятно много. Всего через край. Испытаний на долю этого человека тоже выпало огромное количество. Судьба и здесь не скупилась.

Что это была за трагедия? Какой след она оставила в жизни Бориса Невзорова? Почему один из самых красивых мужчин в российском кинематографе нашел счастье только после 60 лет? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".