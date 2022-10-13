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Культура

"Тайны кино": Григорий Козинцев

"Тайны кино": Григорий Козинцев

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На заре советского кинематографа – в 20-х годах прошлого века – небольшая группа авангардистов под аббревиатурой ФЭКС решила перевернуть с ног на голову устоявшийся в киноискусстве порядок. Их лозунг звучал так: "Мы всем экранам шлем ультиматум! Мы все искусство кроем матом".

Одним из основателей хулиганистых авангардистов ФЭКС был будущий патриарх отечественного кино – режиссер Григорий Козинцев. К концу 20-х годов XX века Козинцев был уже одним из лидеров советского киноавангарда.

Почему он почти на пять лет уходил из кино? Как режиссер защищал Олега Даля на съемках "Короля Лира"? Кто из учеников Григория Михайловича помог ему получить Ленинскую премию? И как бунтарь-авангардист стал признанным классиком советского кино? Об этом – в программе "Тайны кино".

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