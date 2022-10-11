Минобрнауки утвердило усиление изучения истории России в вузах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобрнауки утвердило приказ, по которому в вузах будет преподаваться больше истории России, а также появится обязательный минимум по ее изучению.

Как уточняется в документе, в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и специалитета вносятся изменения. Согласно этим поправкам, изучения дисциплины (модуля) "История России" станет обязательным в объеме не менее 4 зачетных единиц (144 часов).

Отмечается, что повышенное внимание к изучению истории России в вузах должно способствовать противодействию ее фальсификации.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года.

В июне Минобрнауки РФ объявило, что абитуриентам разрешается заключить договоры с высшими учебными заведениями через мобильное приложение. При использовании приложения "Госключ" можно непосредственно заключить договор на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц.

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