"Раскрывая тайны звезд": трагический финал

Популярных артистов многие считают баловнями судьбы, ими восхищаются, им завидуют.

Но как часто головокружительный успех оборачивается настоящей трагедией? И почему звезду картины "Тени исчезают в полдень" Александру Завьялову перестали снимать в кино? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".