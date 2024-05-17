Рябков назвал неактуальными гарантии безопасности РФ с Западом от 2021 года

Работа над гарантиями безопасности с западными странами, о которых шла речь в декабре 2021 года, сейчас неактуальна. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По словам Рябкова, шкала приоритетов РФ, в том числе в сфере безопасности и формирования более устойчивых рамок для ее обеспечения, полностью изменилась. Происходящее сейчас на Западе является задачей военных и силовиков, подчеркнул замглавы МИД.

Дипломатия на этом направлении работает в режиме управления кризисами и контроля над недопущением скатывания к масштабному конфликту, заключил Рябков.

17 мая 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров с США о гарантиях безопасности. Документ был составлен на русском и английском языках. Тексты имели имеют одинаковую силу.

Рябков заявлял, что Америка приближается к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с РФ из-за своих геополитических представлений. Москва не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном, говорил он.